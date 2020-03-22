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Edremit'teki kazalar ucuz atlatıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde aynı yerde meydana gelen iki ayrı kaza ucuz atlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde aynı yerde meydana gelen iki ayrı kaza ucuz atlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde kısa süre aralıklarla iki kaza meydana geldi. Sürücü isimleri öğrenilmeyen direksiyon hakimiyetleri kaybeden 40 ANN 951 plakalı bir araç orta refüje, 10 KH 811 plakalı diğer araç ise elektrik direğine çarparak durdu.


Kazalara Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Ekipler, olası bir yangına karşı araçların kutup başlarını keserek önlem aldı. Polisin kazalarla ilgili araştırması sürüyor.

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