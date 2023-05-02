Edremit'teki trafik kazasında ölen Altıntop son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı üyesi Şeyhamit Altıntop, kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Kalkım Edremit Çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şeyhamit Altıntop'a E.K. yönetimindeki 48 LM 250 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine 112 acil servis ambulansları ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. 112 sağlık ekipleri yaptıkları ilk muayenede Altıntop'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobil ise şarampole düşmüş olarak bulundu. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola sevk edildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Şeyhamit Altıntop'un cenazesi Darsofa Camii'ne getirildi. Burada ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazı ile Altıntop sevenlerinin gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. Altıntop'un cenazesi Yeni Edremit Mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine AK Parti İlçe Teşkilatı, sevenleri ve ailesi katıldı. Altıntop'un AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı üyesi olduğu ve son günlerde seçim çalışmalarına yoğun bir katılım gösterdiği öğrenildi.