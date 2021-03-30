Edremit'teki yeşil alanların üçte birini Hasan Arslan yaptı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, Başkan Selman Hasan Arslan döneminde bugüne kadar yapılmış olan yeşil alan çalışmalarının üçte birini yaptı.

Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Edremit'te yeşil alan kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın göreve başladığı günden bu yana 2 yıl geçti. 2 yıllık süreçte yeşil alan çalışmalarına son derece önem veren Arslan'ın talimatlarıyla toplam 29 adet oyun parkı Edremit halkına kazandırıldı. Son olarak 6 bin 500 metrekare alana 40 günde yapılan, içinde fitnes aletleri, basketbol sahası, voleybol sahası ve çocuk oyun grupları bulunan Altınoluk Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Parkı ile güzel bir yaşam alanı hazırlandı. Yeşil alan çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Elman: “Göreve geldiğimiz günden beri şu ana kadar yapılmış olan yeşil alanın üçte birini tamamlamış bulunmaktayız. Bunların %90'ını tamamen kendi imkanlarımızla yaptık ve 330 bin metrekare olan yeşil alanımızı 440 bin metrekareye çıkarttık. Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın talimatlarıyla Edremit'te yeşil yaşam alanlarımızı artıracak ve bu alanları en iyi şekilde koruyacağız” dedi.