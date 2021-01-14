Edremit'ten 42 ülkeye sabun ihracatı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren ve koronavirüs ile savaşta büyük rol oynayan sabun üretimi yapan firma 42 ülkeye ihracat yapıyor.

Koronavirüs ile mücadelede en etkili yöntemlerden birisi olan sabun üretimi yapan firmanın yetkilisi İsmet Ensari'den firma çalışmaları, geleneksel yöntemlerle doğal sabun üretimi ve ihracat portföyü ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Ünsal “İlçemizin önemli sektörleri arasında yer alan Korkut Yağ Sabun San. A.Ş tarafından üretilen “Olivos” markalı sabunlar Edremit'te üretilmektedir. Almanya, Hollanda İngiltere, ABD ve Japonya başta olmak üzere Uzakdoğu ve Orta Doğu ülkeleri gibi toplamda 42 ülkeye ihracat yapmaktadır. Ürün kalitesi ve ürün çeşidi bakımından Türkiye'nin saygın markaları arkasındadır. İlçemizin ve bölgemizin tanınırlığına sağlamış olduğu katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Firma iç piyasaya sabun üretirken 42 ülkeye de ihracat yapmaya devam ediyor.