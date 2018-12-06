Edremit'ten Edremit'e oyuncak kardeşliği

Balıkesir'in Edremit ilçesinden Van'ın Edremit ilçesine oyuncak kardeşliği köprüsü kuruldu. Edremit Kadıköy Mehmet Refii Terzioğlu İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri aldıkları oyuncakları Van Edremit Papatya Anaokulu'na gönderdiler.

Edremit Kadıköy Mehmet Refii Terzioğlu İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri Hayat Bilgisi dersinde yardımlaşma konusunu işlerken Semina Akkurt ve Edanur Benlioğlu adlı öğrencilerin bir proje yapalım demesiyle anlamlı bir çalışma yaptılar. Sınıf öğretmeni Sevinç Atılmış öğrencilerinin bu isteğini yerine getirdi. Edremit'ten Van Edremit'e tayini çıkan Hilal Eralp Ay adlı ana sınıfı öğretmeni de Okul müdürü Nazan Özateş'e oyuncak ihtiyaçları olduğunu bildirince proje kendiliğinden gelişti. Tüm sınıfların katılımı ile öğrenciler kendilerine ait sağlam oyuncakları ve yeni aldıkları oyuncakları topladılar. Van Edremit Papatya Anaokuluna gönderilmek üzere kargoya verildi. Edremit'ten Edremit'e oyuncak gönderen öğrenciler çok mutlu olduklarını benzer projelere devam edeceklerini belirttiler.