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Edremit'ten Türkiye birinciliği

Türkiye genelinde düzenlenen liseler arası 2.

Kişisel Verilerimin Korunmasını Önemsiyorum Slogan Yarışması Ankara'da düzenlendi. Yarışmayı Edremit Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10-E sınıfı öğrencisi Furkan Duysak kazandı.


Ödül töreninde açılış konuşmasını yapan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, "Kişisel verilerin korunmasından maksat kişinin bizzat kendisinin korunmasıdır'' ifadelerini kullanan Bilir sözlerine şöyle devam etti. "Şuna karar vermemiz gerekiyor. Biz mi kişisel verilerimizi kontrol edeceğiz yoksa kişisel verilerimiz mi bizi kontrol edecek? Tabi ki bizim kişisel verileri kontrol etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde hiç yapmam dediğimiz bir davranışı yapmaya ya da internetten almam dediğimiz bir ürünü almaya zorlanabiliriz. Kişisel verilerin korunmasında insan onuru ve kişilik hakkı bulunmaktadır. Bu koruma mahremiyet ve insan odaklı bir korunmadır. Verilerimin geleceğini kontrol etme yetkisi kendimize aittir. İnsan değerlidir. Dolayısıyla değerli olanın verileri de değerlidir. Özellikle gençlerimizin çocuklarımızın on line platformlarda uğrayacakları mağduriyetler konusunda onları bilinçlendirmek istiyoruz. Teknolojiyi kullanacağız ama bu kullanım bilinçli olmalı. Verilerimizi teslim ederken her zaman iki kez düşünmeliyiz'' dedi.


Konuşma sonrası kazananlara ödülleri takdim edildi. Birinci olan Furkan Duysak'a 2 bin 500 TL ödül verildi.

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