Efsane Atlet İsmail Akçay öğrencilerle buluştu

Gençliğimiz Ortak Geleceğimiz projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile birlikte Balkan Şampiyonluğu ve Türkiye'de dereceleri olan Judocu Halil Çimen ile Efsane Atlet İsmail Akçay, Balıkesir Altıeylül 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluştu. Okulun Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşide gençler sporcularımızla bir araya geldi.

Spor yapmanın başlı başına bir düzen işi olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Arıcıoğlu, “Sporla ilgilenen, spor yapan insanlar; disiplin konusunda başarılıdır. Bu sebepledir ki spor yapan insanlar hayatlarının her alanında düzenlidir ve bunu bir alışkanlık haline getirmişlerdir. Sporu alışkanlık haline getirip hayatına sokan kişilerin kendilerine olan güveni ve insan ilişkileri çok yüksektir. Pozitif düşünmemize, daha neşeli olmamıza yardımcı olmaktadır. Sporun beden sağlığının yanı sıra psikolojik olarak da çocuklar üzerinde olumlu etkileri vardır. Öz güveni gelişmiş, sosyal ve disiplinli çocuklar psikolojik yönden daha güçlüdürler. Sosyal bir gruba dahil olma, grup içerisinde kendini gerçekleştirebilme imkanı tanıyan spor aktiviteleri çocukların sağlıklı bir psikoloji ile büyümelerine imkan tanır" şeklinde konuştu.

Balkan şampiyonu judocu Halil Çimen gençlere hitabında, “Başarı, çok çalışmak, azimli olmak ve sabırdan geçer. Siz inandığınız zaman herkes size inanır. Yeter ki azmedin ve disiplini elden bırakmadan başarıya odaklanın” şeklinde konuştu.

Efsane maratoncu İsmail Akçay:”Türk milleti, Türk devleti diye bir kavram varsa bunu Atatürk'e, gazi ve şehitlerimize, bayrağımıza borçluyuz.Ben yarışlarda tek bir şey için koştum;Türk bayrağımı göğsümde taşımak için.Bir sporcu başarı olarak ne kadar yukarı çıkarsa karakter olarak da o kadar mütevazi ve efendi olur.Bu bakımdan herkesin sporla ilgilenmesini isterim” sözleriyle sporun ve milli gururun önemini vurguladı.

Milli Sporcularımızın öğrencilerden yoğun ilgi gördüğü söyleşi programı sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, okul yetkilileri, öğrenci ve sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi.