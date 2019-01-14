Ege denizinde fırtınaya yakalanan mültecileri sahil güvenlik ölümden kurtardı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 26 Afganistan uyruklu mülteci, bir şişme botla denize açıldıkları sırada şiddetli fırtınaya yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mülteciler Ayvacık açıklarından Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırlarına kadar olan 15 mil mesafede sürüklendi.

Şişme bot üzerinde oldukça soğuk ve fırtınalı havada oldukça zor saatler yaşayan ve ölümle burun buruna gelen göçmenler, Ayvalık'ın Ege Denizi'ndeki 22 adasından biri olan Karaada açıklarında Ege Denizi'nde rutin devriye nöbeti yapan Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki Saget 35 botu mürettebatı tarafından fark edilerek kurtarıldı. Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 26 Afgan, daha sonra Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tuzla Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

Sahil güvenlik ve jandarma tarafından mültecilere giyecek, yiyecek ve tıbbi yardımlar yapıldı. 26 kaçak daha sonra Çanakkale-Ayvacık'taki Göç İdaresi'ne gönderildi.