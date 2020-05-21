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Ege Denizi'nde teknesi arızalanan çifti Sahil Güvenlik kurtardı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesin açıklarında içinde biri kadın iki kişinin bulunduğu özel bir fiber teknenin makinesi arıza yaptı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesin açıklarında içinde biri kadın iki kişinin bulunduğu özel bir fiber teknenin makinesi arıza yaptı.


Ege Denizi'nin ortasında akıntı nedeniyle sürüklenmeye başlayan teknede bulunan çift, hemen Sahil Güvenlik'i arayarak yardım istedi.


Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ile gerçekleştirdiği arama kurtarma sonucunda söz konusu fiber tekne ve içindeki 2 kişiyi kurtardı.


Kurtarılan tekne Burhaniye Balıkçı Barınağı'na götürüldü.

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