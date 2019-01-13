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Ege Derbisini Balıkesir DSİ kazandı

Türkiye Kadınlar 1.

Ligi'nde mücadele eden Balikesir DSİ Spor, 15. hafta mücadelesinde İzmir ekibi Rota Koleji'ni 3-1 mağlup etti.


Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rakibini 3-1 ile geçen Balıkesir DSİ Spor haftayı galibiyetle tamamlayarak üst sıralara doğru yükselişini sürdürdü. Ligde 6. galibiyetini elde eden Balıkesir DSİ Spor haftayı 8. sırada tamamladı.


İlk seti 25-19 2. seti 25-23 kazanan Balıkesir DSİ Spor 3. seti ise 25-21 kaybetti. 4. seti 25-22 kazanan Balıkesir ekibi maçı da 3-1 ile kazanmayı bildi.

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