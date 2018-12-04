Ege ve Marmara'nın en güçlü develeri Ayvalık'ta yarışacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği tarafından 16 Aralık 2018 tarihinde bu yıl 14. sü düzenlenecek olan Geleneksel Deve Güreşi Festivali öncesinde Ayvalıklı pehlivan develer için havut hayrı yapıldı.

Bu kapsamda; ilçenin trafiğe kapalı tek caddesi olan Talatpaşa Caddesi'nde dernek bünyesindeki devecilere ait Karadağlı, Ali Efe, Cengizhan, Koray ve Kurtdereli için yapılan havut hayrına yetkililerin dışında vatandaşların da ilgisi yoğun oldu.

Kuran-ı Kerim tilavetinin yapıldığı ve lokma hayrının yapıldığı etkinlikte, Ayvalık Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı Mustafa Yatkın; 2018-2019 yılı deve güreşi sezonunun tüm deveciler ve cemiyetleri için hayırlara vesile olmasını, organizasyonların kazasız, belasız ve iyi güreşlere arena olmasını diledi. Yatkın, “Ayvalık Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği olarak bizim bu uğurda bugüne yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Allah nasip ederse 16 Aralık'ta biz tüm Edremit Körfezi ilçelerindeki deve güreşi sevenler Ayvalık'ımıza bekliyoruz.” diye konuştu.

Dernek yöneticisi ve çatım ustası İbrahim Yatkın ise; develerin bir yıllık dinlenmenin ardından her deve sahibinin arenalara mutlak galibiyet amacını güttüklerini vurgulayarak, “Herkesin yüzü gülsün inşallah. Biz bu yıl dernek olarak bütçemiz dahilinde kısıtlı imkanlarla bu organizasyonu düzenledik. Hiç kimseyi kırmadan tüm pehlivan develeri organizasyonumuza dahil etmeye çalıştık. Sağolsunlar deve sahipleri de bizlere tam destek verdi. Bunun sonucunda da Ege ve Marmara Bölgelerinin en güçlü develerini 14. Ayvalık Deve Güreşleri Festivali'nde güreştirebileceğiz.” şeklinde konuştu.