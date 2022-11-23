Ege'de suyun iki yanı dostluğunu futbol ile pekiştiriyor

Yunanistan'ın Midilli Adası futbol takımlarından Pallesviakos ile Ayvalıkgücü Belediyespor'un genç oyuncuları Ege'de dostluk bağlarının güçlenmesi için bir kez daha karşılaşmaya hazırlanıyor.

İlk kez 1926 yılında Ayvalık İdman Yurdu futbol takımı ile başladığı dostluk maçlarını yıllar içinde babalarının, günümüzde ise torunlarının sürdürdüğü Pallasviakos takımı Perşembe günü sabah saatlerinde Ayvalık'a gelerek bu geleneği sürdürmeye hazırlanıyor.

Saat 13.00'de Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda yapılacak olan dostluk maçına her iki takımın da taraftarlarının tribünde yerlerini alması bekleniyor.