Eğitim-Bir-Sen 1. Nolu Şubesi divan toplantısı yapıldı

Toplantı Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi tarafından hazırlanan tanıtım filmi ile başladı.Ardından sözü Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1. Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk aldı. Mehmet Çabuk Konuşmasının başında, geçtiğimiz günlerde yapılan şube kongresinde gösterdikleri teveccüh ve desteklerinden dolayı teşkilat üyelerine teşekkür etti. Yeni ve yeniden seçilen İlçe temsilcilerine ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Çabuk, Demokrasi şöleni şeklinde geçen seçim sürecinin geçtiğimiz hafta Ankara'da yapılan 6.Olağan Genel Kurul ile tamamlandığını ifade etti. Mehmet Çabuk konuşmasına şöyle devam etti: “Bundan sonra işimiz İşyeri temsilcilerimizi eğitime alarak çekirdeği çelikleştirme faaliyetimiz olacak. Eğitim-Bir-Sen, emek mücadelesine yetki damgamız; alın terini akıl teriyle harmanlayan aksiyoner mücadele damarımızdır. Biz, sendikanın, sendikacılığın, sendikacılığın risk olduğu, sakıncalı damgası yemeye gerekçe yapıldığı dönemlerde yola çıktık. Fakat kurucu iradeyi yüklenen öznenin erdemli ve bilge tavrı, birçok konuda sıkıntıların aşılmasını kolaylaştırdı. Gerçekten öyle bir kurucu genel başkanımız var ki, kalemiyle sendikacılığa fikir, kelamıyla sendikal alana hoşgörü, ahde vefasıyla emek mücadelesine platform oluşturdu. Aksiyoner fikir adamlığıyla, herkes için ‘hepimiz sendikacıyız' iradesini yansıtan bir çoğulculuk, hayat hakkından düşünme özgürlüğüne, ifade hürriyetinden hakkı savunma cesaretine, insanı ve onurunu koruyan, yücelten, biricikleştiren, her konuyu, her kavramı sendikacılığın asli kavramı ve muhataplık alanı olarak görmüş ve kabul ettirmiştir. Çok geç başlayan kamu görevlileri sendikacılığının çok erken bir süreçte bölgesel ve evrensel sendikal dinamik olarak ortaya çıkışı bu bakışın eseridir. Çünkü kurucu irademizin ifadesi yerel olsa da iradesi evrenseldir; kendini münhasır bir şekilde tanımlasa da ayrım yapmaksızın her insanı ve emeğini bizatihi değer gören, değerli gören bir anlayışla yola çıkmıştır. Tam da bu yüzden kamu görevlileri sendikacılığında ve eğitim sendikacılığında Türkiye, dahil olduğu iki kıtanın da çok üzerinde bir örgütlenme kapasitesi ve potansiyeli ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında öğretmenler için taleplerini açıklayan Çabuk, 3600 ek göstergenin öğretmenlere hemen verilmesini talep etti.

Divan Toplantısına, Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Eğitim-Bir-Sen Balıkesir Şubesine bağlı 20 İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.