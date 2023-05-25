Eğitim-Bir-Sen 4629 üye ile yetkiyi tekrar aldı

Eğitim Bir Sen Balıkesir 1 nolu şubeden yapılan açıklamada, yeni döneme ilişkin açıklama yapıldı. Şube Başkanı Ercan Kurter imzalı açıklamada, 2015 yılından bu yana 9. kez sendikanın yetki aldığı vurgulanırken, "Eğitim - Bir - Sen Genel Merkezimize ve Balıkesir 1 Nolu Şubemize duyulan bu güvene layık olmak için var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu yıl yapılan mutabakat toplantısı ve imza altına alınan mutabakat metnine göre; Eğitim-Bir-Sen 4629 üye ile yetkiyi alırken, en yakın takipçimiz Türk Eğitim Sen ise 3563 üye sayısı ile ikinci olmuştur. 1992 yılında Mehmet Akif İnan'ın öncülüğünde 15 eğitim çalışanıyla kurulan Eğitim-Bir-Sen olarak, bir yandan kamu çalışanlarının ekonomik, özlük, sosyal ve kültürel haklarının kazanılması ve geliştirilmesi mücadelesi verirken, diğer yandan bu ülkede yaşamanın üzerimize yüklediği sorumluluk gereği bu ülkenin en temel sorunlarına da ilgisiz ve duyarsız kalmıyoruz. Bizler Eğitim Çalışanlarının bize verdiği bu sorumluluğun farkındayız. Özellikle öğretmenlerimizin nöbet görevlerine ücret almalarını sağlamak, 3600 Ek göstergenin eğitim çalışanlarımıza kazandırılması, Maaşlarda iyi bir artışı sağlamak gibi kazanımları elde ettiğimiz gibi, Ek ders ücretlerindeki adaletsizliği düzeltmek, Memur ve hizmetlilerimizin Eğitim-Öğretim ödeneğini almalarını sağlamak, Vergi matrahı olayının kaldırılması, Öğretmenlik Meslek Kanunundaki öğretmenlerimizi mağdur eden yanlışlıkların düzeltilmesi ve bunlara benzer birçok özlük hakkını elde etmek için var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerine yer verildi.