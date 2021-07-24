Eğitim Bir Sen başarılı üyelerini ödüllendirdi

Şube Başkanı Prof Dr İbrahim Aydın, “Eğtim Bir Sen Camiası olarak her zaman üyelerimizin yanındayız” dedi. Aydın, “Biz hep dersimize çalışıyoruz. Kuru gürültü, algı yapmıyoruz. Genel merkezimizin uzmanlara yükselme sınavları için hazırlık kitapları hazırlatıyor. Biz de sınav olsun olmasın kitapları temin ediyor, hazır bekliyoruz. Sınav açılır açılmaz üyelerimize hazırlık kitaplarını dağıtıp, karşılığını da başarı olarak alıyoruz” dedi.

Yükselme sınavında başarılı olan 7 üyeleri olduğuna dikkat çeken Eğitim Bir Sen Balıkesir 2 Nolu Şube Prof Dr İbrahim Aydın, “Sınav 1.si Fahri Koruoğlu ve 2.si Talip Tanrıkulu bizim üyemiz. İlk onda 6 üyemiz var. Bu da bizi gururlandırdı. Hepsini kutluyorum” dedi.

Eğitim Bir Sen Balıkesir 2 Nolu Şube yönetim kurulu, işyeri temsilcileri ve başarılı olan üyelerle birlikte yenilen yemekten sonra başarılı üyeler Fahri Koruoğlu, Talip Tanrıkulu, Ali Yalçın, Ahmet Karslıoğlu, İbrahim Emrecik ve Nizamettin Akgül'e yönetim kurulu üyeleri tarafından plaketleri takdim edildi.