Eğitim-Bir-Sen İl divan toplantısı yapıldı

Şube Kongresini geçtiğimiz Ekim ayı sonunda yapan Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesi, İlk İl Divan Toplantısını Balıkesir Öğretmenevinde yaptı. Divan Toplantısına, Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Kurter, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Eğitim-Bir-Sen Balıkesir Şubesine bağlı 20 İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Divan Toplantısı selamlama ve değerlendirme konuşması yapmak üzere Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1Nolu Şube Başkanı Ercan Kurter'in konuşması ile başladı. Ercan Kurter konuşmasının başında, 6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyerek bir an önce bölgenin ayağa kalkması dileklerini belirtti. Ardından yapılan Şube Kongresinde kendilerine gösterdikleri teveccüh ve desteklerinden dolayı teşkilat üyelerine teşekkür etti. Yeni ve yeniden seçilen İlçe Temsilcilerine ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ercan Kurter konuşmasına şöyle devam etti: “Temel hak ve özgürlükleri savunan, mali, sosyal ve özlük haklarını artıran, sağladığı 103 kazanımla eğitim çalışanlarının hakkının, itibarının, emeğinin, alın terinin teminatı olan bir sendikayız. Mevcut sorunların çözümünü sağlayacak olan da biziz. Toplu sözleşme hakkını alan, eksiklerine rağmen Öğretmenlik Meslek Kanunu için adım atılmasını sağlayan, 3600 ek göstergenin mimarı olan bir teşkilatız. Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini, nöbet görevine ücret ödenmesini sağlayan, öğretmen ve öğretim elemanlarının ek ödemelerini artıran, sınıf öğretmenlerine haftada iki saat ilave ek ders ücreti ödenmesini, toplu sözleşme ikramiyesi ile örgütlülüğü anlamlı kılan ve üyeye kazanç sağlayan da biziz. Yıllardır, yardımcı hizmetlilerin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi için uğraş veriyor, emek harcıyoruz. Sonuç alıncaya kadar da mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Biz doğruları söylemeye, sorunlara çözüm bulunması için çalışmaya, girişimlerde bulunmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu, beklentileri tam olarak karşılayamamıştır. Kanun, mevcut hâliyle bir milyonu aşkın öğretmenin hak, yetki, görev ve sorumlulukları noktasında bir meslek kanununda olması gerekenleri dahilinde, ilave düzenlemelere ihtiyaç duymaktadır. Meslek kanunu, öğretmenliği bütün boyutlarıyla ele almalı, her açıdan yapılandırmalıdır. Sendika olarak, bu konuda üzerimize düşeni yapacak, meslek kanununun beklentileri karşılayacak bir içeriğe kavuşması için çalışacağız” dedi.

Kongre sonrası hemen sahaya inip kurum ve ilçe ziyaretleri ile sahayı hızlı bir tarama faaliyetine girdiklerini ifade eden Kurter, çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi. Kurter, konuşmasının sonunda katılımlarından dolayı teşkilat üyelerine teşekkür ederek yaklaşan ramazan ayını tebrik etti.