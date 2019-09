Eğitim yılı güvenlik toplantısı yapıldı

Dönem Okul Güvenliği Koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Balıkesir'de öğrenci, öğretmen ve velilerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim geçirmelerini sağlamak amacıyla okullar ile yakın çevrelerinde alınacak tedbirler görüşüldü.

"Eğitim yılı 9 Eylül'de başlıyor"

Toplantıda açılış konuşması yapan Vali Yazıcı, okul çevrelerindeki güvenlik önlemlerine değindi. Ders zilinin 9 Eylül'de çalacağını, bu nedenle eğitimin öğretimin sorunsuz başlayarak sürdürülebilmesi için çeşitli önlemler alındığını dile getiren Vali Yazıcı, "Okul güvenliği, uyuşturucu, uyarıcı madde ve tütün maddelerinin kullanımı ile mücadele edilmesi, okul çevresinin güvenliği, servis araçları ve taşımacılık gibi konuları görüşüyoruz. Bu işin bir eğitim tarafı var bir de güvenlik tarafı var. İkisi birbirini destekliyor, birbirinden ayrılması bile düşünülemez" diye konuştu.

"Çocuklarımızın güvenliği için her türlü önlemi aldık"

Eğitim öğretim konusunda çok hassas olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, "Valilik olarak eğitim öğretime desteğimizi hiçbir zaman esirgemedik esirgemeyeceğiz. Çocuklarımızın rahat huzurlu bir eğitim alması için hepimiz, öğrenci velileri, okul aile birlikleri, servis sorumluları ve kim varsa birbirimize yardımcı olmak zorundayız. Çocuklarımızın sadece okulda değil, evinden okula kadar trafik ve seyir süresi, okul çevresi dahil güvenliklerinin sağlanması açısından en ufak bir sorun yaşanmaması temel önceliğimiz. Bu noktada tüm ülkede olmak üzere ilimizde de her okulumuz için ve bu okulla ilgili bütün bu süreçteki sorumlulukları gerçekleştirmek üzere 'Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri' her bir okul için görevlendirildi. Bütün okullarımız kent yönetim sistemine kamera ile entegre edilerek, 24 saat okulun çevresi ve güzergahları izleniyor. Sizlere ve bizlere emanet edilen çocuklarımızı korumak için çok yoğun mesai ve gayret sarf edeceğiz. Çocuklarımızın can güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir davranışa taviz verilmeyecektir. El ele vermek durumundayız. Bütün katılımcılarımızın ortak paydası Balıkesir'e hizmet etmektir. Bunun için hep birlikte mücadele etmemiz gerekir. Hep birlikte gayret edip el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Düzenlenen toplantıya Vali Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı adına SG. Teğmen Yasin Şahbaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mehmet Akif Şencan, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Levent Mertoğlu ile diğer ilgililer katıldı.