Eğitimde öncü kent Burhaniye

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği eğitim projelerinde Balıkesir'de öncü belediye olmaya devam ediyor.

Eğitimin her dalında yaptığı yatırımlarla çocuk, genç demeden yeni nesillerin yetişmesine imkan sağlayan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ilçede yaşayan ailelerin eğitim yükünü üstleniyor.

Eğitim alanında son zamanların yükseliş yaşadığı en gelişmiş kentlerinden biri olan Burhaniye, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'le sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ilçe halkına sunuyor. Özellikle kentte yaşayan çocukların eğitim temellerinin atıldığı Çocuk Bakım evlerini hizmete açan Başkan Deveciler, 2 adet kreşi Burhaniye'ye kazandırdı. 200 Çocuk kapasitesiyle öncelikli tek maaşlı ve asgari ücretle çalışan ailelerin çocuklarının hizmet aldığı kreşlerde, okul öncesi eğitimlerini alan çocuklar güvenle geleceklerini şekillendiriyor.

Eğitim alanında yaptığı atılımların en önemlilerinden biri olan Burhaniye Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BURSEM), 5. sınıftan başlayıp 12. Sınıfa kadar eğitim alan öğrencilere yönelik takviye dersler verilen BURSEM'de ayrıca okul destek programlarının yanı sıra sınavlara hazırlık kursları da veriliyor. Her dönem yaklaşık 500 öğrencinin faydalandığı merkezde ücretsiz ve çok cüzi ücretlerle Burhaniyeli öğrenciler eğitim hizmetlerinden faydalanıyor.

Burhaniye Belediyesinin bir diğer eğitim hizmeti ise Gençlik Merkezi. Her yaşa uygun sanatsal ve kültürel derslerin verildiği Gençlik Merkezinde Gitar'dan Plates'e, Akıl Zeka oyunlarından Resim kurslarına, Drama'dan Halk Oyunlarına kadar bir çok kurs Burhaniyeli gençlerin sosyalleşmesini ve yetenek kazanmasını sağlıyor.

Sadece yatırıma yönelik eğitim hizmetleri sunmakla kalmayan Burhaniye Belediyesi, özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitim alan öğrencilerin yanında olarak gelir durumu düşük olan ve tablet alamayan öğrencilere geri ödemesiz 500 adet tablet dağıttı.

Bununla da yetinmeyen Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye kanalıyla her yıl 500 öğrenciye kırtasiye, okul kıyafeti yardımı yaparken 250 üniversite öğrencisine ayda 650 TL burs desteğinde bulunuyor. Öğrencilerin sınav ücretlerini de karşılayan belediye sınavlara ulaşım desteğini de öğrencilere veriyor.

Burhaniye'de yaşayan her çocuğun eğitimde fırsat eşitliği dahilinde eğitim almasından yana olduklarını belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “ Biz geleceğimizi oluşturan gençlerimiz için projelerimizi hazırlayıp onların güzel bir hayat sürmeleri için çabalıyoruz. Burhaniye Belediyesi olarak ülkede öncü projelere imza attık atmaya da devam ediyoruz. Gençlerimizi önemsiyor ve onların daha özgür, demokratik ve çağdaş bir yaşam sürmeleri için Atatürk'ün aydınlattığı yolda ilerlemeleri için onlara yol gösteriyoruz” dedi.