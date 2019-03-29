Eğitimli çiftçilerle güvenilir gıda

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından, eğitim yayım faaliyetleri kapsamında çiftçilere yönelik verilen eğitim ve çiftçi kursları kapsamında Karesi ilçesinde 207 çiftçi kurs bitirme belgesi aldı. Karesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Mantar Yetiştiriciliği, Sürü Yönetimi Elemanı ve Seracılık konularında 207 çiftçiye kurs verildi. Mantar Yetiştiriciliği kursunda Büyükpınar mahallesinde 22 kursiyere 88 saat eğitim verildi. Eğitimde üretim teknikleri, toprak hazırlığı, gübreleme, bitki zararlıları, mücadele yöntemleri ve mantar yetiştiriciliği konuları anlatıldı. Hayvan yetiştirme alanında sürü yönetimi elemanı kursunda Ziyaretli, Kurtdere, İbirler, Kavaklı ve Kocaavşar mahallelerinde 169 kursiyere 104 saatlik eğitim verildi. Eğitimde kursiyerlere merada hayvan bakımı, sürü yöneticiliğinde güvenlik, küçükbaş hayvanlarda kayıt, küçükbaş hayvanların beslenmesi, beslenme hastalıkları, ıslah ve barınaklar konuları anlatıldı. Seracılık kursu kapsamında 16 kursiyere 168 saat eğitim düzenlendi. Eğitimde tarımsal ekoloji, sera tesisi, sera içi yetiştiricilik sistemleri, örtü altı sistemleri, arazide üretime hazırlık ve topraksız tarım konuları anlatıldı.