EHEM eğitiyor, söyletiyor, hemde oynatıyor

Edremit Halk Eğitim Merkezi (EHEM) tarafından yıl içinde açılan müzik, spor, halk oyunları kurslarında eğitim gören kursiyerlerin düzenlediği ‘Öğrenme Şenlikleri' ustalarını aratmazken, davetlilerden tam not aldı.

Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ali Erkoç, Hasan Delibey ve Fehim Altun, kurum müdür, müdür yardımcıları, usta öğreticileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

EHEM Müdürü Sedat Avcı, amaçlarının her zaman her yerde herkes için eğitim ve öğrenme olduğunu, bu öğrenme şenliğinin de bu amaçla düzenlendiğini söyledi.

Avcı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Halk eğitiminin alanı toplum kadar geniş, hayat kadar çeşitlidir.' demiştir. Bu manada halk eğitimi lüks değil, bireylerin mutluluğu için yerine getirilmesi gereken bir hizmettir ifadesiyle bizde Halk Eğitimi Merkezi olarak 420 değişik kurs açarak 9 bin kursiyere eğitim verdik. Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendilerin başlattığı 'Okuma Yazma Seferberliği'ne katılarak, 38 ayrı yerde okuma yazma kursu açtık. 308 öğrenci okuma, yazma öğrenebilmenin sevincini yaşadı. Balıkesir'de Valimiz Ersin Yazıcı tarafından başlatılan, İl Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız, Kaymakamımız Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Koç'un büyük önem verdiği bizim de büyük emek verdiğimiz BENGİ ve Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi'ne aktif olarak katıldık. Destekleme ve Yetiştirme kurslarına katılan 146 öğrencimizi de üniversite giriş sınavlarına hazırlayabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tek elin sesi çıkmayacağına göre, bu bir ekip işidir. Başta Valimiz olmak üzere, belediye başkanımız, müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve kursiyerlerimize kadar emek ve destek veren tüm yetkililere minnettarım"dedi.

Yapılan konuşmalar sonrasında, keman, bağlama, gitar gibi birçok müzik aleti konusunda uzman eğitimciler tarafından kurslar veren Halk Eğitimi Merkezinin öğrenme şenlikleri için Usta Öğretici Erdal Tatlıdil'in yönetiminde düzenlediği Türk Halk Müziği Korosu salonu dolduran müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

Daha sonra Usta Öğretici İbrahim Karsavuran'ın yetiştirdiği 6-12 yaş grubu taekwondo öğrencileri sergiledikleri performans katılanları büyüledi. Akabinde halk oyunları gösterisine geçildi. Usta Öğreticiler Özge Çevik, Harun Onur, Seviye Demir, Serhat Köse, Levent Köse'nin çalıştırdığı farklı yaş gruplarından oluşan halk oyunları ekiplerinin gösterileri ise nefes kesti. Kursiyerlerinin ustalarına taş çıkarttığı gece sonunda ayakta alkışlanırken, katkıta bulunanlara çiçek verilmesi ile sona erdi.