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Ehliyetsiz sürücü kahve işletmesinin bahçesine girdi: 2 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde fren yerine gaza basan ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç kahve satışı yapan işletmenin bahçesine girdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde fren yerine gaza basan ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç kahve satışı yapan işletmenin bahçesine girdi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde bir AVM yakınlarındaki zincir kahve satış işletmesinde akşam saatlerinde yaşandı. Ehliyetsiz sürücü S.İ., 10 RT 556 plakalı otomobil ile manevra yaparken panikle fren yerine gaza basınca aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bir zincir kahve işletmesinin bahçesine girdi. Bu sırada bahçede oturan müşteriler A.Y. ve S.K. yaralandı. Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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