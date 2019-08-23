Ek bina hizmette, sıra hemodiyaliz ünitesinde

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Devlet Hastanesi yatırımlarla her geçen gün büyüyor.

Bandırma Devlet Hastanesi'nde 2 bin metrekarelik ek binasının tamamlanarak hizmete girmesinin ardından şimdi de hemodiyaliz ünitesinin temeli atılıyor. Hastane ana binasının dış cephe yalıtım ve boya badana işlerine de birkaç gün içinde başlanacağı öğrenildi.

Bandırma Devlet Hastanesi'nde geçtiğimiz aylarda göreve başlayan Başhekim Ethem Karpuz, hastanenin ihtiyacı olan yatırımları hızla hayata geçirmeye başladı. Yapımını 1,5 yıl önce başlanan ve inşaatı sırasında bir de yangın tehlikesi atlatan ek bina geçtiğimiz ay içinde hizmete başladı. Binada yer alan 3. basamak yoğun bakım ünitesi tam kapasite ile çalışmaya başlarken, yine aynı binada yer alan anjiyo bölümünde ise bugüne kadar 40 hastanın anjiyo işlemleri gerçekleştirildi. Devlet Hastanesi'nde anjiyo işlemlerinin yapılmaya başlaması ile bu alanda Bursa ve civardaki hastanelere yapılan sevkler de son buldu.

Hastane yetkilileri, ek bina ile binanın daha kullanılır hale geldiğini ve ameliyathanelerin de bu binaya alınması ile ameliyat kapasitesi ve imkanlarında daha üst seviyelere ulaşıldığını ifade etti.

Öte yandan Devlet Hastanesi'nin en büyük ihtiyaçlarından biri olan 30 üniteli hemodiyaliz bölümünün de inşaatının birkaç güne kadar başlayacağı öğrenildi. 2,6 milyon TL'ye mal olacağı öğrenilen hemodiyaliz ünitesinde inşaat aşamasına geçileceği öğrenildi.