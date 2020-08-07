Ekinlik Adası'na 4,7 milyon TL'lik GES

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Ekinlik Adası'ndaki 20 dönüm alan üzerine yapılacak Güneş Enerji Santrali için sözleşmeler imzalandı.

Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tatillerini geçirdiği Marmara İlçesine bağlı Ekinlik Adası'na Güneş Enerji Santrali kurulması için kollar sıvandı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy 20 dönümlük alana kurulması planlanan santral için özel bir firma ile sözleşme imzaladı. 1.140.48 Kwp kapasiteli olarak planlanan Güneş Enerji Santrali'nin 4 milyon 750 bin TL + KDV fiyata mal olacağı öğrenildi.

Kurulacak Güneş Enerji Santrali'nin kendisini 4 yılda amorti etmesini öngördüklerini dile getiren Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Çevre dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının hayata entegre edilmesi, enerji verimliliğinin sağlanması ve Belediye gelirlerinin arttırılmasını sağlamak üzere geliştirilmiş olan ve tamamı Marmara Adalar Belediyesi bütçesine ait olan bu yatırım projesi ile kendi elektriğimizi üreteceğiz" dedi.