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Eko bingo yaptı

Balıkesir’de aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri bir eve uyuşturucu baskını yaptı.

Balıkesir'de aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri bir eve uyuşturucu baskını yaptı. Baskında narkotik köpeği Eko, uyuşturucu maddeyi saklandığı yatağın altında bularak bingo yaptı.


Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasında Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesinde bulunan bir at çiftliğine narkotik polisleri baskın yaptı. Operasyonda narkotik köpeği Eko, uyuşturucu maddeyi saklandığı yatağın altında buldu. Yapılan araştırmada yaklaşık 50 gram bonzai maddesi ele geçirildi, olayla ilgili F.İ. adlı şahıs gözaltına alındı.

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