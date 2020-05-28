İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eko ve Baht'dan uyuşturucuya geçit yok

Balıkesir polisi il genelinde dedektör köpekleri Eko ve Baht’ında katıldığı operasyonlarda 8 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Balıkesir polisi il genelinde dedektör köpekleri Eko ve Baht'ında katıldığı operasyonlarda 8 uyuşturucu tacirini yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 8 kişiyi yakaladı. Operasyonlara narkotik dedektör köpeği Eko ile Bath da katıldı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 22 adet uyuşturucu hap, 185.29 gram bonzai, 41.03 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah, 3 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet kartuş ile 6 bin 950 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.