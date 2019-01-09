Eksi 10 dereceye kadar düşen sıcaklık buzlanmaya sebep oluyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda yaklaşık bir haftadan bu yana süren kar yağışının ardından sıcaklık eksi 10 dereceye kadar düştü. Ani sıcaklık düşüşü sebebiyle Edremit-Yenice yolunda buzlanma meydana geldi.

Yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden karın ardından bölgede hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Ani sıcaklık düşüşü sebebiyle bölgede zirai don ikazı yapıldı. Edremit-Yenice kara yolunun yüksek kesimlerinde şiddetli buzlanma oluştu. Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer bu yol kesiminde zincir, kar lastiği ve çekme halatı bulunmadan sürücülerin yolculuk yapmamalarını istiyor.