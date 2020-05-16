İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elektrik kontağından çıkan yangın aracı küle çevirdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir otomobil elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobil elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Hekimzade Mahallesi Şehit Halil Serdar Sokağı'nda meydana geldi. M.G'ye ait olan 10 ACR 935 plakalı araçta elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin yangına kısa sürede müdahale etmesine rağmen araç kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.