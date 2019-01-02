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Elektrik kontağından çıkan yangın paniğe sebep oldu

Bulakısir’in Erdek ilçesinde bir evde elektrik kontağından yangın çıktı.

Bulakısir'in Erdek ilçesinde bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Dumandan zehirlenen bir kişi 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Ocaklar Mahallesi'nde Turgay Babur'a ait evde yangın çıktı. Çıkan yangına evde yaşayan Turgay Babur kendi imkanları ile müdahale ederken, yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdiler. Kısa sürede olay mahalline gelen Erdek İtfaiyesi Grup Amirliği ekibi yangına müdahale etti. Yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde bulunan bir kişi dumandan etkilenerek 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Yangında evde bulunan eşyaların bir kısmının yanarak zarar gördüğü öğrenildi.

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