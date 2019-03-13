Elektrik kontağından çıkan yangın ünlü mekânı kül etti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 7'den 77'ye herkesin uğrak yeri olan bir dürümcü elektrik kontağından çıkan yangınla küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Ali Çetinkaya Mahallesi 15 Eylül Caddesi üzerinde bulunan bir dürümcüde öğle saatlerinde yangın çıktı. Hemen harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler yangına 4 arosöz ve 1 su tankeri ile müdahale etti. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken, ünlü mekanda ciddi maddi hasar oluştu.