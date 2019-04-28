Elektrikçilere kurs veriliyor

Elektrik Tesislerinde Güvenlik, Topraklama ve Ölçme eğitimi, Öğretmen Adil Soykamer tarafından verilirken, 19 kursiyerin katıldığı kurs 40 saat devam edecek. Kursa katılan kursiyerlere eğitimler, hem teorik hem pratik olarak verilecek. Kursu başarıyla bitiren kursiyerlere Topraklama ve Ölçme Sertifikası verilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Canbaz, kursa ilginin yoğun olduğunu belirterek, topraklama eğitimi almayan ve topraklama sertifikası olmayan yetkili elektrik tesisatçılarının topraklama raporuna imza atamadığını hatırlatıp, Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin kendilerine verilecek sertifikalarının ardından imza yetkilerine kavuşacaklarını kaydetti.