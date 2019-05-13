Elif Su, Avrupa şampiyonu oldu

Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Elif Su Davran, 'Wushu Bukodaldo Kyokushın Ashıhara' Karete sporunda Balıkesir ve Avrupa 1'incisi oldu. Bandırma ilçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Davran'ı altınla ödüllendirdi. Elif Su Davran'ın annesi Pervin Davran bu spora ilk olarak kendisini koruması için başladığını 8 aylık kısa bir sürede Elif'in azmi sayesinde Antalya'da düzenlenen karate müsabakasından Avrupa şampiyonu olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan “Öğrencimizin başarıyla son derece gurur duyuyorum. Avrupa'da böyle bir başarıyla ödülle taçlandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Bandırma, salon sporlarında çok ciddi bir potansiyel söz konusudur. İnşallah Elif Su'da bundan sonraki hayatında da daha büyük başarıları da kendisinden bekliyorum" dedi.