Elif'in Düşleri Dursunbey'de Çocuklarla buluşacak

Çocukların ekranlarda severek izlediği Elif'in Düşleri, müzikal gösterisiyle 1 Şubat Cumartesi günü Dursunbeyli çocuklar ile buluşuyor.

Dursunbey Belediyesi sömestr tatilinin son günlerinde ünlü çizgifilm karakteri Elif'in Düşlerini çocuklarla buluşturuyor. Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği müzikal 1 Şubat Cumartesi günü iki seans halinde sahnede olacak.

Çocuklara meyve ve sebzeleri tanıtmak onların faydalarını anlatmak için kurgulanmış koreografisiyle gösterimde olacak olan müzikalde Dursunbey Belediyesi tarafından çocuklara çeşitli ikramlar ve süpriz hediyeler de verilecek.