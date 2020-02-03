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Elif'in Düşleri Müzikaline Çocuklar Akın Etti

Dursunbey Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Elif’in Düşleri müzikali, iki seans olarak Dursunbey M.

Dursunbey Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Elif'in Düşleri müzikali, iki seans olarak Dursunbey M. Akif Ersoy Kültür Merkezinde gösterime sunuldu. Müzikale binlerce çocuk adeta akın etti.


Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Elif'in Düşleri müzikali yoğun ilgi gördü. TRT Çocuk ekranlarının sevilerek izlenen çizgifilm karakteri Elif'i görmek için gelen çocuklar ve velileri keyifli dakikalar geçirdi. Dursunbey Belediyesi tarafından pamuk şeker, mısır ikramının yapıldığı programda, çocuklara hediyelerde verildi. 50 Dakika süren Elif'in Düşleri müzikalinde Elif'in meyveler ve sebzeler ile olan düşleri çocuklara hem öğretti hemde eğlendirdi.

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