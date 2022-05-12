EMARÇEB'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, başkanlığını yürüttüğü Ege Ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği (EMARÇEB) üyeleri ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nı ziyaret etti. Birlik tarafından düzenlenecek “Tarım ve İnsan Çalıştayı”na davet etti.

Edremit Belediye Başkanı aynı zamanda Ege Ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı Selman Hasan Arslan, birlik üyesi Belediye başkanları ile beraber CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Birlik Başkan Vekili Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Encümen Üyeleri Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Çanakkale Belediye Meclis Üyesi İrfan Mutluay, Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Coşkun Tanış, Birlik Üyesi Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun da yer aldığı ziyarette Başkan Arslan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'yu 22 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan “Tarım ve İnsan Çalıştayı”na davet etti.

Başkan Arslan, yaptığı açıklamada, “Ege Ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği üyelerimiz ile birlikte CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek birliğimiz tarafından 22 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan “Tarım ve İnsan Çalıştayı”na davet ettik. Sayın Genel Başkanımıza Birliğimizin çalışmaları hakkında bilgi vererek, gündeme dair güncel değerlendirmelerde bulunduk. Ev sahipliği ve gösterdiği ilgiden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Arslan ve beraberindekiler Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ardından Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Veli Ağbaba, Ahmet Akın, Bülent Tezcan, Faik Öztrak, Muharrem Erkek, Ali Öztunç ve Fethi Açıkel'i de ziyaret ederek çalıştaya davet ettiler.