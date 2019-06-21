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Emekli bekçiye polisten kaçak içki operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde emekli bekçi, kaçak içkilerle yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde emekli bekçi, kaçak içkilerle yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Edremit KOM Grup Amirliği görevlileri, ‘Gümrük Kaçağı Alkol Ticareti'ni önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında aldıkları istihbarat sonucu şüpheli bir kişinin İzmir'den Edremit'e otobüs ile kaçak içki getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Edremit otogarında şüpheli şahıstan 36 şişe bandrolsüz ve üzerinde 'Tekirdağ Rakısı' ibaresi bulunan alkollü içki şişesi ele geçirildi. Emekli bekçi olduğu öğrenilen M.T. isimli kişi gözaltına alındı. Tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

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