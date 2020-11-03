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Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir süredir haber alınamayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir süredir haber alınamayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Mahallesi Baraj Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Apartmanın birinci katında oturan emekli müzik öğretmeni Tuncer Öğüt'ten (78) 4 gündür haber alamayan kızının ihbarı üzerine eve girilerek yapılan incelemede, yalnız yaşayan yaşlı adamın hayatını kaybettiği öğrenildi. Polisin ve savcılık incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Öğüt'ün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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