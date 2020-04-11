İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde İYİ Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi emekli öğretmen Mehmet Başaran korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde İYİ Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi emekli öğretmen Mehmet Başaran korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Uzun yıllar Türk Eğitim-Sen Bandırma İlçe Başkanlığı da yaptığı öğrenilen Başaran'ın hayatını kaybetmesi eğitim camiasında üzüntüyle karşılandı.



Bandırma'da uzun yıllar Türk Eğitim-Sen İlçe Başkanlığı görevini yürüttükten sonra İvrindi'ye taşınan emekli öğretmen Mehmet Başaran korona virüs teşhisiyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İki gündür Balıkesir'de hastanede tedavi gördüğü öğrenilen ve kronik şeker hastası olduğu belirtilen Mehmet Başaran'ın vefatı büyük üzüntüye neden oldu. İvrindi'de İYİ Parti İlçe Başkanlığında Yönetim Kurulu üyesi olarak görev de yapan Mehmet Başaran'ın yakınlarının da karantinaya alındığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.