Emin Ersoy mazbatasını aldı

Balıkesir'in Havran ilçesinde 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerini kazanan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Belediye Meclis Üyeleri Edremit Adliyesinde düzenlenen tören ile mazbatalarını Havran Seçim Kurulu Hakimi Muzaffer Açıkgöz'den teslim aldılar.

Törene Havran AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı, CHP Havran İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel, İyi Parti Havran İlçe Başkanı Mustafa Kızıl. AK Parti ve MHP'den seçilen asil ve yedek meclis üyeleri katıldı.

Belediye Başkanı Emin Ersoy, “31 Mart yerel seçimlerinde hizmet belediyeciliğini, gönül belediyeciliğini tercih ettiniz. Cumhur İttifakına sahip çıktınız. Gelişen güzelleşen Havran hayalimize tam destek verdiniz. Hepinize sonsuz teşekkürler...

Havran'ımızı birlikte yöneteceğiz. Havran'ımızı birlikte kalkındıracağız. Havran'ımızı sizinle birlikte turizmde marka bir kent haline getireceğiz. Çıktığımız bu kutlu yolda sizin de desteğinizle ilçemizi kalkındıran, yatırımlar yapan, gönüllere giren, Havran sevdasını kazandırdığı eserlerle taçlandıran belediyecilik örneğini gerçekleştireceğiz. Hepinizden Allah razı olsun” dedi