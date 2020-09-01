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Emir Halilovic RH Bandırmaspor'da

TFF 1.

Lig'in yeni takımlarından RH Bandırmaspor, dış transferde Boluspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Emir Halilovic ile anlaşma sağladı.


Lig'in yeni takımlarından RH Bandırmaspor, ligin başlamasına 10 gün kala dış transfer ataklarını sürdürüyor. Son olarak Giresunspor'dan Michel Landel ile anlaşma sağlayarak bu oyuncuyu renklerine katan bordo beyazlılarda bir transfer daha gerçekleşti. Daha önce FK Buducnost, Zvijezda G., Hradec Krlové, SK Prevysov, Blau Weiss Linz, FK Sarajevo, Spartak Trnava, Boluspor formalarını giyen 31 yaşındaki Emir Halilovic, kendisini Bandırmasporlu yapan imzayı attı. Tecrübeli Orta saha oyuncusu 270 maçta 33 gol ve 21 asist ile oynadı. Halilovic, 3 kez de Bosna Hersek Milli Takımında oynadı.

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