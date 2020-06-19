Emniyet dolandırıcılık şebekesini çökertti

Balıkesir merkezli İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Samsun, Düzce, Adana, Ağrı, Bitlis, Ardahan ve Muş'da başlatılan eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 43 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Balıkesir'de 5, ülke genelinde 87 dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen şahısların sosyal medya medya üzerinden verdikleri ilanlarla çok sayıda vatandaşı dolandırdığı öğrenildi. Yaklaşık 3 aydır süren titiz çalışmalar sonucunda polis ekipleri bugün sabah saatlerinde düğmeye bastı. Şüphelilerin şimdiye kadar 103 vatandaşı 500 bin Türk Lirası civarında dolandırdığı tespit edildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar toplam 24 şahıs gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin ise yakalama çalışması sürüyor.