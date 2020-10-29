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Emniyet kemeri takmayan sürücülere 89 bin TL ceza

Balıkesir’de Jandarma Trafik Timleri il genelinde araçlarda Emniyet kemeri denetimi yaptı.

Balıkesir'de Jandarma Trafik Timleri il genelinde araçlarda Emniyet kemeri denetimi yaptı. 219 araç sürücüsüne 89 bin lira idari para cezası uyguladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, okul taşıtlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması yönündeki hedefin gerçekleştirilmesi, emniyet kemeri kullanımında sürücü ile yolcu tutum ve davranışlarının arzu edilir düzeye ulaştırılması maksadıyla, "Emniyet Kemeri Denetimi” faaliyeti icra edildi.


Jandarma Trafik Timleri emniyet kemeri denetimi sonucunda; 2 bin 860 aracı kontrol ederek, 219 araca 89 bin 336 TL idari para cezası uygularken, 39 aracı trafikten men ederek, 4 sürücünün belgesi geri alındı.

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