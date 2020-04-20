İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Balıkesir Karesi İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen görevi başında kalp krizi geçirdi.

Hastaneye kaldırılan Türkmen'e anjiyo yapıldı.


Balıkesir'in Karesi İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen dün gece sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi nedeniyle uygulamaya çıktı. Uygulama esnasında aracında rahatsızlanan Türkmen Balıkesir Devlet Hastanesi acile götürüldü. Hastanede ilk tetkiki yapılan İlçe Emniyet Müdürünün kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Balıkesir Devlet Hastanesinden ambulans ile şehir hastanesine sevk edilen Türkmen burada da anjiyo oldu. Türkmen'in sağlık durumunun iyi olduğu fakat açık kalp ameliyatı olacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.