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Emniyet Müdürü Kılıç, Müfettişliğe terfi etti

Balıkesir’in Gönen İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç terfi etti.

Balıkesir'in Gönen İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç terfi etti.


2018 yılında Bandırma Emniyet Müdürlüğü görevinden Gönen Emniyet Müdürlüğü görevine tayin olan ve ilçede 3 yıldır bu görevi yürüten Gönen Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç terfi ederek 1 nci Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine yükseldi. Müdür Kılıç Polis Müfettişi olarak tayin edildi. Kılıç tayin kararı sonrası Gönen'deki görevinden ayrılmadan önce ilçede veda ziyaretlerinde bulundu.

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