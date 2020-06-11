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Emniyet Müdürü Korkmaz'ı ziyaret ettiler

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman ile Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz’ı ziyaret ettiler.

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman ile Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz'ı ziyaret ettiler. Konuklarını makamında ağırlayan Korkmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi..


Ali Duman ve Ali Yılmaz Diker, Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz ile sohbet ederken, Burhaniye ve Edremit'te çiftiler adına tarımsal gelişmeler hakkında bilgi verdiler. Korkmaz'ın geçtiğimiz yıllarda Edremit'te görev yaptığını anlatan Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, “Müdürümüzü çok seviyoruz. Bu günde buraya yolumuz düştü. Bir çayını içelim dedik. Bize vakit ayırdı. Çok teşekkür ediyorum” dedi. Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman da, Müdür Korkmaz'ın sevilen bir bürokrat olduğunu söyledi. Konuklarına ikramlarda bulunan Müdür Mustafa Korkmaz ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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