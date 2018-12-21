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Emniyet Müdürü Zeybek, muhtarlarla buluştu

Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Sorumluluk alanı içindeki huzur toplantısında muhtarlarla bir araya geldi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek başkanlığında İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve şube müdürlerinin de katılımıyla Altıeylül ve Karesi ilçelerinde polis sorumluluk alanında görevli mahalle muhtarları ile huzur toplantısı düzenlendi. Polis ve halk ilişkilerini en üst seviyeye çıkarmak ve kurumsal iletişimi geliştirmek amacıyla Emniyet Müdürlüğü iş ve işlemleri, icraatları ve faaliyetleri hakkında bilgi verilen toplantıda, vatandaşların talep ve beklentileri dinlendi. Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, "Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak ile görevli bir kurum olan teşkilatız. Biz seçim sürecinde sizleri bir arada bulamayacağımızı düşündüğümüz için bu toplantıyı bir an önce yapalım istedik. Bizler halkımızın güvenlik ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmek ve güvenlik hizmeti sunduğumuz toplumun yerel temsilcileri olan sizlerin de görüşlerine başvurmak istedik." diyerek açılış konuşması yapmıştır. Bu arada özellik ve hassasiyet arz eden konular değerlendirilerek önlemlerin bu minvalde planlanması gerektiği kanaati oluşmuştur. Düzenlenen toplantıya muhtarlarımız yüksek katılım sağlamış, muhtarlarımızla karşılıklı yapılan bilgi alışverişi muhtarlar tarafından memnuniyetle karşılanmıştır" dedi.

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