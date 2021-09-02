Emniyetten etil alkol ve tütün operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri düzenledikleri operasyonlarda kaçak ya da bandrolsüz olarak değerlendirilen çok miktarda tütün ve etil alkol ele geçirdi.

Bandırma'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tütün ve tütün mamulü kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli bir şahsın işyeri ve deposuna düzenledikleri operasyonda 4 bin 100 adet bandrolsüz dolu makaron ve bin 300 gram kıyılmış tütün ele geçirdi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahsa 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Etil alkol ve sahte rakı ele geçirildi

Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen bir başka operasyonda ise kaçak ve sahte alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir işyeri ve deposuna düzenlenen operasyonda 38 litre etil alkol, 2,5 litre sahte rakı ve bir şişe anason aroması ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, bir kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şahsa 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.