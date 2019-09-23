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En büyük domuzu vuran avcı ödül aldı

Erdek’te kurtuluş şenliklerinde geleneksel hale gelen en büyük domuzu vurma yarışması yapıldı.

Erdek'te kurtuluş şenliklerinde geleneksel hale gelen en büyük domuzu vurma yarışması yapıldı.


Erdek'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, bu sene de en büyük domuzu vurma yarışması düzenlendi. Domuz avına çıkan avcılar, en büyük domuzu vurabilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Geleneksel hale gelen en büyük domuzu vurma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı tarafından verildi.


Kapıdağ Atıcılar ve Avcılar Derneği yönetiminden yapılan açıklamada, "Erdek'in kurtuluş bayramı kutlamaları arifesinde düzenlenen yarışmada yavru, dişi ve genç domuzlar avlanmadı. Yarışmada yaşlı, azılı ve en iri domuzlar avcılık kural ve esasları çerçevesinde avlandı" denildi.

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