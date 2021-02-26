En çok atık pil toplayan çevreci Karesililere ödül

Karesi Belediyesi tarafından 2020 yılı içinde düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası'nda en çok pil toplayanlara ödüllerini Belediye Başkanı Dinçer Orkan verdi. Başkan Orkan, temiz çevreye katkıda bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından pillerin doğaya karışmasını engelleyip bertaraf edilmesinin sağlanması için 2020 yılında düzenlenen Atık Pil Kampanyası sona erdi. Kampanya kapsamında en çok atık pil toplayanlar ödüllendirildi. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın makamında pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen ödül törenine Başkan Orkan'ın eşi Pelin Orkan'da katıldı. Kampanya kapsamında 1 bisiklet, 1 tablet ve 6 dizüstü bilgisayar çevrecilere armağan edildi.

Çevreci vatandaşlara teşekkür eden Başkan Orkan, Karesi Belediyesi'nin çevreci çalışmalara önem verdiğini belirtti. Çevreci çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Orkan, “Çevre bizim için ok önemli. Çevre geleceğimiz açısından önem arz ediyor. Bu tür kampanyalara devam etmek istiyoruz. Önemli olan çevremize duyarlı olmamız. Halkımızın da bu konuda bizlere yardımcı olmasını istiyoruz” dedi.

2021 yılı için yarışma başladı

Karesi Belediyesi, 2021 yılı içinde de en çok atık pil toplayanlara ödüller verecek. 1 Ocak- 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki yarışmada kampanyada belirlenen miktarda pil toplayan herkese, topladıkları pil miktarına göre ödülleri verilecek.

Pil makinesine atılan pil karşılığı biriktirilen puanlarla çocuklara çeşitli ödüller verilecek. Bu kapsamda, 5 bin adet atık pil toplayanlara dizüstü bilgisayar, 3 bin 500 adet toplayana tablet, 2 bin 500 adet toplayana bisiklet, 300 adet toplayana masa tenisi, dama, mangala yada satranç oyunları hediye edilecek.