En çok istihdam sağlayan firmalar bir araya geldi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Ticaret Borsası'na kayıtlı üyeler arasında 2018 yılında en çok istihdam sağlayan firmalara meclis toplantı salonunda plaket verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ortaklaşa düzenlediği “İstihdam Seferberliği 2019” programı kapsamında hedef olarak 2019'da, 2.5 milyon yeni istihdam yakalamak adına başlatılan istihdam seferliğinde büyük rol oynayan Bandırma Ticaret Borsası 2018 yılında Bölgemizde istihdama en fazla katkı sağlayan firmalar arasında yer alan borsa üyesi 7 firmaya plaket verildi.

Plaket töreninde Bandırma İş-Kur Müdürü Emrullah Narin, Vergi Dairesi Müdürü Abdullah Kaya, Bandırma Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Hanife Meriç, Bandırma Ticaret Borsası yönetim kurulu ve üyeleri de katıldı.

Tunçbilek “Hedef 2.5 milyon istihdam"

Bandırma Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek “ İşsizlik tüm dünyada en önemli sorunlardan biridir. Bu sorun yoksulluk, göç, sosyal dışlanma, toplumsal huzursuzluk gibi birçok sosyo-ekonomik sorunu beraberinde getirmektedir. Tam istihdamın sağlanması her ülkenin temel hedeflerinden biridir. İstihdamın önemi ülkemizde ve tüm dünyada artarak devam etmektedir. Bu çerçevede ülkemizde istihdamı geliştirici ve teşvik edici politikalara yönelik olarak son yıllarda çok önemli adımlar atılmış ve atılmaya devam edilmektedir. Devletimiz iş dünyası insanlarının iş, aş üretip ekonominin çarklarının döndürülmesi yönündeki azim ve çabalarınızı takdirle karşılıyor ve her durumda yanınızda olduğunuzun altını her platformda çiziyor. 2018 yılında Bölgemizde istihdama en fazla katkı sağlayan firmalar arasında yer alan Borsamız üyesi 7 firmamızı; Basınımız, Kamu Kurumlarımızın değerli yöneticileri ve Yönetim kurulumuz huzurunda teşekkür ediyor ve kutluyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ortaklaşa düzenlediği “İstihdam Seferberliği 2019” programı kapsamında yeni istihdam paketi açıklandı. Hedef, 2019'da, 2,5 milyon yeni istihdam oluşturmak. 2019 İstihdam Seferberliği Programı" kapsamında hayata geçirilen "ilave istihdam desteği" ile ilgili çalışma TOBB Öncülüğünde tüm yurtta ses getirecek çalışmalarla başlatıldı” ifadesinde bulundu.

Bandırma Ticaret Borsası meclis toplantı salonunda gerçekleşen 2019 İstihdam seferberliği hakkında bilgilendirme ve plaket töreninde en çok istihdam sağlayan 7 firmalara teker teker plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.