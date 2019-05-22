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“En havalı hediye” Skoda Karoq, 10'da sahibini buldu

Açıldığı günden itibaren Balıkesir’in eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM’nin, 1 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında düzenlediği ‘En Havalı Hediye Skoda Karoq’ kampanyasının talihlileri belli oldu.

Açıldığı günden itibaren Balıkesir'in eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM'nin, 1 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında düzenlediği ‘En Havalı Hediye Skoda Karoq' kampanyasının talihlileri belli oldu.


10 Burda AVM'de Noter ve Milli Piyango İdaresi yetkilileri ile ziyaretçilerin huzurunda gerçekleştirilen çekilişle bir asil ve bir yedek talihli belirlendi. 2018 model Skoda Karoq'ın asil talihlisi 089683 katılım numarası ile Hayri Sinan Balcı olurken, yedek talihlisi ise 036423 katılım numarası ile Sinem Şimşek Bal oldu.


10 Burda AVM, ziyaretçilerine unutmaz anlar ve alışverişin keyfini yaşatmaya devam ediyor.

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